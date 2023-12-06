Denizli'deki Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nda finalistler tasarımlarını sergiledi
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl "Dönüşümün Büyüsü" temasıyla düzenlenen 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nda finale kalan 14 yarışmacının eserleri beğeniye sunuldu.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl "Dönüşümün Büyüsü" temasıyla düzenlenen 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nda finale kalan 14 yarışmacının eserleri beğeniye sunuldu.
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, finale kalan eserlerin sahiplerini tebrik etti.
Yarışmayı, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde geleceğin tasarımcılarını sektör temsilcileriyle buluşturmak üzere düzenlediklerini belirten Memişoğlu, genç tasarımcılara destek veren Denizlili tekstilcilere teşekkür etti.
Yarışmada dereceye girenler, yarın düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
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