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        Denizli'de "kürtaj" tartışmasında eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü karısını bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:16
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        Denizli'de "kürtaj" tartışmasında eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü karısını bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Emre Irmak (26), maktulün annesi İpek ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen maktulün annesi İpek Çimen, "Çocuğuma 'hamile' diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Baba Adem Çimen de sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

        Son savunması sorulan sanık, mahkemenin vereceği karara saygı duyduğunu belirterek, "Eşimin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Bugüne kadar eşimle hiç tartışmamız olmamıştı. Yüce mahkemenin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        - Cezada indirim uygulanmadı

        Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki tavırlarında pişmanlık görülmediği kanaatine vardığını bildirdi.

        "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, cezada indirim uygulamadı.

        Sanık ayrıca bıçakla yaraladığı babası Hikmet Irmak'a karşı işlediği, "Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

        - Davanın geçmişi

        Pınarkent Mahallesi'nde geçen yıl 30 Kasım'da Ahmet Emre Irmak kendisinden izinsiz kürtaj yaptırmakla suçladığı eşi Elif Irmak'ı (19) bıçaklayarak öldürmüş, babası Hikmet Irmak'ı da bacağından yaralamıştı.

        Otopsi sırasında alınan kan örneğinden genç kadının yakın zamanda kürtaj yaptırmadığı ortaya çıkmıştı.

        Sanık hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

        İlk duruşmada sanık, bir süre önce halasının kızının kürtaj yaptırdığını, bu konu konuşulurken eşinin kendisini aldattığını ve habersiz çocuk aldırdığını sandığını, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü.

        Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için sanığı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etmişti. Hastane, hazırladığı raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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