Denizli'de üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Topraklık Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yunus polisi ekibi, bir akaryakıt istasyonuna giriş yapan taksiden inen 2 kişinin başka bir taksiye bindiğini fark ederek şüphelilerin üzerini aradı.
Üzerlerinde 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 19 mermi ele geçirilen Y.Ç. (19) ve D.G (18) gözaltına alındı.
Şüphelilerin silahları satmak için Manisa'nın Akhisar ilçesinden kente getirdikleri öne sürüldü.
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