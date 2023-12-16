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        Denizli'de üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:59
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        Denizli'de üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Topraklık Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yunus polisi ekibi, bir akaryakıt istasyonuna giriş yapan taksiden inen 2 kişinin başka bir taksiye bindiğini fark ederek şüphelilerin üzerini aradı.

        Üzerlerinde 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 19 mermi ele geçirilen Y.Ç. (19) ve D.G (18) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin silahları satmak için Manisa'nın Akhisar ilçesinden kente getirdikleri öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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