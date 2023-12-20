Denizli'de 80 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de 8-18 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 80 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

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