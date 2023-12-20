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        Denizli'de 80 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de 8-18 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:07
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        Denizli'de 80 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de 8-18 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 80 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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