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        Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:39
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        Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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