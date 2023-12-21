Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.
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