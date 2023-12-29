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        Denizli'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:44
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        Denizli'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsü belirlenemeyen 03 BF 403 plakalı kamyonet, Ankara Bulvarı'nda önce refüje ardından da yönlendirme levhasına çarparak durulabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

        Erkek sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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