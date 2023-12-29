Denizli'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü belirlenemeyen 03 BF 403 plakalı kamyonet, Ankara Bulvarı'nda önce refüje ardından da yönlendirme levhasına çarparak durulabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Erkek sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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