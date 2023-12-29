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        Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:24
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        Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

        Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu.

        Cip beton bariyerlere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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