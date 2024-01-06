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        Aydın'da denizde kaybolan iş insanının kardeşi, Yunanistan'da bulunan cesedi teşhis etmeye gidecek

        Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulunan bir erkek cesedinin, Aydın'ın Didim ilçesinde 13 Aralık'ta tekneyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olabileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:16
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        Aydın'da denizde kaybolan iş insanının kardeşi, Yunanistan'da bulunan cesedi teşhis etmeye gidecek
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        Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulunan bir erkek cesedinin, Aydın'ın Didim ilçesinde 13 Aralık'ta tekneyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olabileceği bildirildi.

        Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Samos Adası kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi INTERPOL'e aktarıldı.

        Bunun üzerine Yasin Cinkaya'nın fotoğrafının Samos'taki yetkililerle paylaşıldığı, ilk belirlemelere göre cesedinin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendirildi.

        İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan Yasin Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya'nın pazartesi günü cesedin teşhisi için Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi

        Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'ya ait telefon, cüzdan gibi şahsi eşyaların bulunduğu tekneyi kıyıya çekmişti. Didim ilçesinden 13 Aralık'ta denize açıldığı ve son olarak yakınlarıyla aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında telefonla görüştüğü belirtilen Cinkaya için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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