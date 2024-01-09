Denizli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarıdan fazlası asılsız Denizli'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının yarıdan fazlasının asılsız çıktığı bildirildi.

Denizli'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının yarıdan fazlasının asılsız çıktığı bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2013 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan çağrı merkezinde 194 personelin 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi.

2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının 547 bin 350'sinin asılsız çıktığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi.