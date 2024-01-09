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        Denizli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarıdan fazlası asılsız

        Denizli'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının yarıdan fazlasının asılsız çıktığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:39
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        Denizli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarıdan fazlası asılsız
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        Denizli'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının yarıdan fazlasının asılsız çıktığı bildirildi.

        Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2013 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan çağrı merkezinde 194 personelin 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi.

        2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının 547 bin 350'sinin asılsız çıktığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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