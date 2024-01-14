Denizli'de kaza riski yüksek kavşaklarda dron destekli trafik denetimi

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kaza riski yüksek görülen kavşaklarda emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme, hatalı şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlalleri yapan araç ve sürücülere yönelik havadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Dron ile kural ihlalleri tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.