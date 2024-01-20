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        Denizli'de 1 milyon 842 bin kaçak sigara ele geçirildi

        Denizli'de kullandığı kamyonun kasasında 1 milyon 842 bin 500 kaçak sigara ele geçirilen şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:45
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        Denizli'de 1 milyon 842 bin kaçak sigara ele geçirildi
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        Denizli'de kullandığı kamyonun kasasında 1 milyon 842 bin 500 kaçak sigara ele geçirilen şoför tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.

        Kamyonun kasa kısmında kolilere saklanmış halde 1 milyon 842 bin 500 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şoför, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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