Denizli'de 1 milyon 842 bin kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de kullandığı kamyonun kasasında 1 milyon 842 bin 500 kaçak sigara ele geçirilen şoför tutuklandı.
Denizli'de kullandığı kamyonun kasasında 1 milyon 842 bin 500 kaçak sigara ele geçirilen şoför tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasa kısmında kolilere saklanmış halde 1 milyon 842 bin 500 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şoför, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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