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        Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

        Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:15
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        Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
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        Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte 22-25 Ocak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabısında 530 gram reçine esrar, hafif ticari araçta kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, otomobilde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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