Denizli'de JAK timine kayak merkezinde arama kurtarma eğitimi verildi

Denizli Kayak Merkezi'nde görev alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine, bölgede yaşanabilecek olaylara yönelik Çığda Arama Kurtarma, Temel Dağcılık ve Telesiyej Kurtarma eğitimleri verildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, her türlü iklim şartları ve doğal afetlerde gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları için özel eğitilen JAK timlerinin, her yıl olumsuz durumlara karşı çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, kış döneminde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kayak merkezinde, 9 bin 700 metre uzunluğunda 9 farklı kayak pisti ve telesiyej bulunduğu, bölgede dağcılık ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerin yapılmasına bağlı olarak mahsur kalma, yaralanma ve kayıp şahıs olaylarının yaşanabildiği belirtildi.