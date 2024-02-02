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        Denizli'de JAK timine kayak merkezinde arama kurtarma eğitimi verildi

        Denizli Kayak Merkezi'nde görev alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine, bölgede yaşanabilecek olaylara yönelik Çığda Arama Kurtarma, Temel Dağcılık ve Telesiyej Kurtarma eğitimleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:38
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        Denizli'de JAK timine kayak merkezinde arama kurtarma eğitimi verildi
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        Denizli Kayak Merkezi'nde görev alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine, bölgede yaşanabilecek olaylara yönelik Çığda Arama Kurtarma, Temel Dağcılık ve Telesiyej Kurtarma eğitimleri verildi.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, her türlü iklim şartları ve doğal afetlerde gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları için özel eğitilen JAK timlerinin, her yıl olumsuz durumlara karşı çalışma yürüttüğü belirtildi.

        Açıklamada, kış döneminde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kayak merkezinde, 9 bin 700 metre uzunluğunda 9 farklı kayak pisti ve telesiyej bulunduğu, bölgede dağcılık ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerin yapılmasına bağlı olarak mahsur kalma, yaralanma ve kayıp şahıs olaylarının yaşanabildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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