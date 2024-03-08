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        Denizli Hierapolis ören yerinde gece müzeciliğinin tanıtımı yapıldı

        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de gece müzeciliğinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:43
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        Denizli Hierapolis ören yerinde gece müzeciliğinin tanıtımı yapıldı
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        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de gece müzeciliğinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        SICPA Türkiye Genel Müdürü Sami Çebi, Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda düzenlenen "Hierapolis Ören Yerinde Gece Müzeciliği" projesinin tanıtım toplantısında, 2018 yılından itibaren ülke genelinde 70'den fazla müze ve ören yerinde işletme ve bilet satış kanallarının geliştirilmesi vazifesini bir kamu hizmeti olarak yürüttüklerini söyledi.

        Çebi, Efes ve Hierapolis antik kentleriyle Türkiye'de gece müzeciliğine başlayacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bizim bir hedefimiz var, turizmde Türkiye'yi zirveye taşımak. 2023 yılında Hierapolis Antik Kenti'nde 2 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bizim sorumluluğumuz altında bulunan müzeler içinde bu en yüksek rakama sahip üçüncü müze. Bu ziyaretçilerimizin yüzde 46'sını acentelerimiz getiriyor. Hierapolis bizim göz bebeğimiz. Dünyada ve Türkiye'de bir tane var. Bunun sorumluluğuyla bunun bilinciyle elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Bugün inşallah bunu farklı bir seviyeye çıkardık. İki buçuk ay süren bir çalışmayla antik kentimizi ışıklandırmış olduk. Burası 50 bin dönümlük çok büyük bir alan. Biz bunun bir kısmını ışıklandırdık."

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise dünyanın en güzel 10 oluşumundan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu, bunların da Kapadokya ve Pamukkale olduğunu belirtti.

        Doğal traverten alanlarıyla, arkeolojik güzelliklerin kaynaştığı böyle bir mekanın olmadığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

        "Efes'ten sonra gece aydınlatılması yapılan ikinci bir ören yeri burası. Tabii ki bu coğrafya çok sıcak bir coğrafya. Bu güzelliği görmek için gelenler, özellikle de sıcak akşamlarda serin olarak buralara gelecek olan ziyaretçiler turizmin bir üst düzeyine aktarılmasını da sağlayacaktır."

        Şimşek, geniş bir ekiple yılın 12 ayına yayılacak şekilde Hierapolis'te kazı ve restorasyon çalışmasına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Şimşek, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İl Kültür Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve vatandaşlar ışıklandırma çalışması yapılan travertenler bölgesi ile antik kentteki bazı alanları gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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