Merkezefendi ve Pamukkale belediye başkanları mazbatalarını aldı

Doğan ve Ertemur'a partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Göreve tekrar seçilen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Rıza Ertemur, ilçe seçim kurullarına giderek, mazbatalarını aldı.

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Ertemur ve Şeniz Doğan, mazbatalarını aldı.

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