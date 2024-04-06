Denizli'de Down sendromlu öğrenciler emniyet müdürlüğünde bir gün geçirdi

Denizli'de bir grup Down sendromlu öğrenci, üniforma giyerek çeşitli polis birimlerinde vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında özel eğitim merkezinde öğrenim gören Down sendromlu 7 öğrencinin polis olma hayalini gerçekleştirmek üzere etkinlik organize etti.

Polis üniformalarını giyen Down sendromlu öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı olan öğrenciler, ekip araçlarıyla devriye görevine de çıktı.