Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Arda Saylan (18) idaresindeki 20 AKL 743 plakalı motosiklet, Hüseyin Çokal Caddesi'nde yoldan "U" dönüşü yapmaya çalışan O.K. (64) yönetimdeki 20 DM 668 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Saylan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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