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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Denizli'de üç ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:33
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Denizli'de üç ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 99 gram esrar, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 89 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 28 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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