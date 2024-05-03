Pamukkale, bu yıl tüm rekorları kırmayı hedefliyor

SEBAHATDİN ZEYREK - Beyaz travertenler, antik kalıntılar ve şifalı termal havuzların iç içe geçtiği Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 482 bine yaklaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, Kovid-19 salgın süreci sonrası ziyaretçi sayılarında yakaladığı artış grafiğini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekorla sürdürmek istiyor.

Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre geçen yılın ocak-nisan döneminde Pamukkale Ören Yeri'ne gelen ziyaretçilerin sayısı 309 bin 634 oldu, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 artışla 481 bin 816 ziyaretçi girişi kayıtlara geçti.

Ören yerine nisanda gelen ziyaretçilerin sayısı Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 155 bin 866 oldu. Bayram tatilinin 3. günü olan 12 Nisan'da Pamukkale, 18 bin 569 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.

Gece müzeciliğinin de başlamasıyla saat 00.00'a kadar gezilebilen ören yerinin geçen yıl 2 milyon 205 bin olan ziyaretçi rekorunu kırması ve 3 milyona yaklaşması hedefleniyor.

- Artış, beklenenin üzerinde

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Türkiye turizmindeki yükseliş grafiğinin Pamukkale Ören Yeri girişlerinde de görülebildiğini söyledi.