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        Pamukkale, bu yıl tüm rekorları kırmayı hedefliyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - Beyaz travertenler, antik kalıntılar ve şifalı termal havuzların iç içe geçtiği Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 482 bine yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:09
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        Pamukkale, bu yıl tüm rekorları kırmayı hedefliyor
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Beyaz travertenler, antik kalıntılar ve şifalı termal havuzların iç içe geçtiği Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 482 bine yaklaştı.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, Kovid-19 salgın süreci sonrası ziyaretçi sayılarında yakaladığı artış grafiğini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekorla sürdürmek istiyor.

        Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre geçen yılın ocak-nisan döneminde Pamukkale Ören Yeri'ne gelen ziyaretçilerin sayısı 309 bin 634 oldu, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 artışla 481 bin 816 ziyaretçi girişi kayıtlara geçti.

        Ören yerine nisanda gelen ziyaretçilerin sayısı Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 155 bin 866 oldu. Bayram tatilinin 3. günü olan 12 Nisan'da Pamukkale, 18 bin 569 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.

        Gece müzeciliğinin de başlamasıyla saat 00.00'a kadar gezilebilen ören yerinin geçen yıl 2 milyon 205 bin olan ziyaretçi rekorunu kırması ve 3 milyona yaklaşması hedefleniyor.

        - Artış, beklenenin üzerinde

        Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Türkiye turizmindeki yükseliş grafiğinin Pamukkale Ören Yeri girişlerinde de görülebildiğini söyledi.

        2024 için artış beklediklerini ancak 4 aylık rakamların beklediklerinin üzerinde olduğunu, özellikle bayram tatillerinin yoğun geçtiğini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

        "Giriş yapamayıp dönen misafirlerimiz oldu. Gelecek yıllarda bu misafirleri daha iyi ağırlamak için özellikle giriş kapılarında turnikelerin artırılması, giriş personelinin çoğaltılması olumlu olacaktır. Gece müzeciliğinin de tanıtımları devam ediyor. Özellikle yaz sıcaklarında Pamukkale'yi ziyaretten imtina eden yabancı grupların gece gelmesinin giriş rakamlarına ciddi katkı yapmasını bekliyoruz. 2024, hem ülkemiz hem Pamukkale için tüm rekorların kırıldığı bir yıl olacak."

        Gazi Murat Şen, Pamukkale'ye ziyaretçi artışında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların önemli etkisinin olduğunu ifade ederek, düğün, mezuniyet gibi özel günlerini travertenlerin üzerinde verdikleri pozlarla kutlayan ziyaretçilerin tanıtıma büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

        Pamukkale Ören Yeri'nin yıllık ziyaretçi rakamları şöyle:

        Yıl Ziyaretçi sayısı
        2018 2.157.703
        2019 2.184.098
        2020 619.467
        2021 1.204.611
        2022 1.991.101
        2023 2.200.500
        2024 Ocak-Nisan 481.816

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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