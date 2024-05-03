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        Denizli'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Denizli'de ormanların yangınlara karşı zararlı madde ve çöpler düzenlenen etkinlikle toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:50
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        Denizli'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
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        Denizli'de ormanların yangınlara karşı zararlı madde ve çöpler düzenlenen etkinlikle toplandı.

        Yenişehir Millet Orman'ında düzenlenen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tamer Karayay, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ve öğrenciler katıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla diğer illerle birlikte eş zamanlı düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında katılımcılar ellerindeki poşetlere topladıkları çöpleri doldurdu.

        Vali Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları açısından riskli bir döneme girildiğini söyledi.

        Bunun için orman içinde bulunan zararlı maddeleri toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Coşkun, "Orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı. Dolayısıyla biz de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alınması, bu konuda neler yapılması gerekiyorsa farkındalık oluşturulması amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu farkındalık çalışmalarıyla özellikle vatandaşlarımızda ormanlarımızdaki yangınların önlenmesine yönelik bir bilinçlenme, bir farkındalık oluşturma noktasında mesafe alırız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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