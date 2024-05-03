Denizli'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Denizli'de ormanların yangınlara karşı zararlı madde ve çöpler düzenlenen etkinlikle toplandı.

Yenişehir Millet Orman'ında düzenlenen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tamer Karayay, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ve öğrenciler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla diğer illerle birlikte eş zamanlı düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında katılımcılar ellerindeki poşetlere topladıkları çöpleri doldurdu.