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        Denizli'de bir berber müşterisini sıcak hava balonunda tıraş etti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde berberlik yapan Mehmet Çağdaş, beyaz travertenlerin yaklaşık 300 metre üzerindeki sıcak hava balonunda müşterisinin saç tıraşını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:58
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        Denizli'de bir berber müşterisini sıcak hava balonunda tıraş etti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde berberlik yapan Mehmet Çağdaş, beyaz travertenlerin yaklaşık 300 metre üzerindeki sıcak hava balonunda müşterisinin saç tıraşını yaptı.

        İlçede berberlik yapan Mehmet Çağdaş, birkaç ay önce Pamukkale Ören Yeri üzerinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katıldı.

        Tur sırasında balonun sepetinde bir müşterisini tıraş edebileceğini gören Çağdaş, tur şirketinin de desteğiyle müşterisiyle balona bindi.

        Yaklaşık 45 dakika süren turda Pamukkale Ören Yeri'nin yaklaşık 300 metre üzerindeki balonun sepetinde makas ve tarağıyla müşterisini tıraş eden Çağdaş'a aynı balondaki turistler de alkışlarla destek verdi.

        Berber Mehmet Çağdaş, gazetecilere, müşterisini balonda tıraş etmeye zor ikna ettiğini söyleyerek, "Farklılıklar yapmayı çok seviyorum. 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken aklıma bu fikir geldi. Nuri Ersoy, benim uzun zamandır müşterim. Kendisine bu fikrimi söylediğimde ilk önce karşı çıktı. Onu ikna etmek biraz zor oldu. Sıcak hava balonunda iş yerimde yaptığım tıraşın aynısını yaptım. Benim için çok farklı bir deneyimdi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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