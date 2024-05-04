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        Denizli'de hırsızlık için girdikleri eve hasar veren şüpheliler aranıyor

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde girdikleri eve hasar veren ve hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:28
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        Denizli'de hırsızlık için girdikleri eve hasar veren şüpheliler aranıyor
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde girdikleri eve hasar veren ve hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre Almanya'da yaşayan Ali Eteke (56) ve Hülya Eteke (55) çifti, Merkezefendi ilçesindeki evlerine geldiklerinde camlarının kırık olduğunu fark etti.

        Kapıyı açtıklarında eve ve eşyalara zarar verildiğini gören Eteke çifti, şikayetçi oldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, evde inceleme yaptı.

        Ali Eteke, AA muhabirine, eve girenlerin bir süre burada yaşadıklarını, bir miktar para ve altın ile elektronik eşyalarının çalındığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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