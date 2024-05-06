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        Denizli'de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:16
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        Denizli'de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
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        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda PAÜ girişinde toplandı.

        Türk ve Filistin bayrakları ile "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail" ve "Filistin elbet özgür olacak" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak kampüs içindeki kütüphaneye kadar "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Ramazan Uysal, İsrail'in Filistin'e karşı yaptıklarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

        Bölgede bir soykırımın yaşandığını anlatan Uysal "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır." dedi.

        Uysal, insanlığın acılarını canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif eden iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütlerin vahşeti yaşatan İsrail'e sessiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır."

        Etkinliğe PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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