Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi

Şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Helenistik dönemine ait 1080 bronz sikke ile çeşitli dönemlere ait 1170 obje, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu, dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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