Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor

AFAD ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığını tespit etti.

Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulacak jeotermal tesisin çalışanları, patlama sonrası havaya doğru fışkıran termal suyu kesmek için mücadele ediyor.

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