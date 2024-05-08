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        Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:33
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        Denizli'de patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları sürüyor
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları devam ediyor.

        Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulacak jeotermal tesisin çalışanları, patlama sonrası havaya doğru fışkıran termal suyu kesmek için mücadele ediyor.

        Çalışmalarda kuyudaki basıncın azaldığı zamanlarda, kuyu içine beton döküldüğü öğrenildi.

        Yaklaşık 850 metre derinlikteki kaynaktan fışkıran sıcak suyun, zaman zaman 100 metreye kadar yükseldiği görüldü.

        Bölgeden geçen Babadağ-Sarayköy yolu, güvenlik amacıyla polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.

        AFAD ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığını tespit etti.

        -Olay

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında, 29 Nisan'da kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana gelmiş, yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su metrelerce yükselmişti. Yaralananın olmadığı olayda kuyu çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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