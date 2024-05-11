Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parlamasında 2 görevli yaralandı

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

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