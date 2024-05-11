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        Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parlamasında 2 görevli yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 01:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 01:48
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        Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parlamasında 2 görevli yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

        Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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