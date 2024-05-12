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        Denizli'de bir çoban, alacaklı olduğu iddiasıyla çoban arkadaşını öldürdü

        Denizli'nin Çardak ilçesinde bir çoban, kefil olup borcunu ödemediği iddiasıyla tartıştığı çoban arkadaşını arazide hayvan otlattığı sırada tüfekli vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:43
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        Denizli'de bir çoban, alacaklı olduğu iddiasıyla çoban arkadaşını öldürdü
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde bir çoban, kefil olup borcunu ödemediği iddiasıyla tartıştığı çoban arkadaşını arazide hayvan otlattığı sırada tüfekli vurarak öldürdü.

        Gemiş Mahallesi'nde arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat A. (45) ile arkadaşı Osman Eren (55) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Cihat A. yanındaki ruhsatsız tüfekle Eren'i karnından vurarak yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri olay yerinde Cihat A'yı gözaltına aldı.

        Cihat A'nın arkadaşı olan Eren'e kredi çekerken kefil olduğu, Eren'in borçlarını ödememesi üzerine evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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