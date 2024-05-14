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        Denizli'de hastanenin yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:56
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        Denizli'de hastanenin yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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        Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

        Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

        Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

        Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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