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        Denizli'de arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde, çoban arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:43
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        Denizli'de arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde, çoban arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Gözaltındaki zanlı Cihat A'nın (45) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin adliyede susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Gemiş Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat A. ile arkadaşı Osman Eren (55) arasında tartışma çıkmış, Cihat A. yanındaki ruhsatsız tüfekle Eren'i karnından vurmuştu.

        Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren hayatını kaybetmiş, Cihat A. olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Cihat A'nın arkadaşı Eren'e kredi çekerken kefil olduğu, Eren'in borçlarını ödememesi üzerine evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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