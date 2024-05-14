Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de sondaj kuyusundan püsküren su kontrol altına alındı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 16 gün önce sondaj sırasında yaşanan patlama sonrası püskürmeye başlayan kaynaktan sıvı ve buhar çıkışı kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sondaj kuyusundan püsküren su kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 16 gün önce sondaj sırasında yaşanan patlama sonrası püskürmeye başlayan kaynaktan sıvı ve buhar çıkışı kontrol altına alındı.

        Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da yaşanan patlama sonrası teknik personelin yürüttüğü çalışma sürüyor.

        Kaynağa beton dökülerek kapatmaya çalışan ekipler, termal su ve buhar çıkışını durdurmayı başardı. Ekiplerin kuyunun tamamen kapatılması için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

        - Olay

        Jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında 850 metre derinlikte basınç nedeniyle patlama meydana gelmiş, fışkıran termal su ve buhar, 50 metreye kadar yükselmişti. Yapılan ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığı belirlenmiş Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi

        Benzer Haberler

        Denizli'de hastanenin yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında sor...
        Denizli'de hastanenin yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında sor...
        Kefil olduğu arkadaşını, borçlarını ödemediği gerekçesiyle öldüren çoban tu...
        Kefil olduğu arkadaşını, borçlarını ödemediği gerekçesiyle öldüren çoban tu...
        Denizlispor'da kongre günü
        Denizlispor'da kongre günü
        Denizli'de arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Denizli'de arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Denizli'de bir çoban, alacaklı olduğu iddiasıyla çoban arkadaşını öldürdü
        Denizli'de bir çoban, alacaklı olduğu iddiasıyla çoban arkadaşını öldürdü
        Borcunu ödemeyen arkadaşını tüfekle öldürdü
        Borcunu ödemeyen arkadaşını tüfekle öldürdü