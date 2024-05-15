Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada belirlediği adreslere 29 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1351 sentetik ecza, 333 gram esrar, 250 gram sentetik uyarıcı, 50 gram eroin, 47 gram kokain, 4 gram uyuşturucu hap ham maddesi, 4 hassas terazi, 3 makas, 1 esrar öğütücü, 1 ambalaj makinası, tabanca, şarjör, 50 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 670 lira, 3 bin 970 avro, 300 dolar, 250 İsviçre Frangı ele geçirildi.