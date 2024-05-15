Kale'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
Denizli'nin Kale ilçesinde, kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
Kafile için, Kale Şehitler Anıtı Meydanında veda töreni düzenlendi.
Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Hacı adaylarından Süleyman Onat çok heyecanlı olduğunu belirtti.
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