Denizli'de otomobil yol ve kaldırımdaki yayalara çarptı, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüp Yöndem yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na, ardından kaldırıma çıkarak Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye çarptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

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