Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobil yol ve kaldırımdaki yayalara çarptı, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de otomobil yol ve kaldırımdaki yayalara çarptı, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

        Eyüp Yöndem yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na, ardından kaldırıma çıkarak Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye çarptı.

        Otomobil, bir taksi durağına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilin altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

        Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi

        Benzer Haberler

        Denizlispor'da tablo karanlık
        Denizlispor'da tablo karanlık
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Pamukkale'de ölü bulunan Polonyalı turist kalp krizi geçirmiş
        Pamukkale'de ölü bulunan Polonyalı turist kalp krizi geçirmiş
        Kale'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Kale'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Pamukkale'de cesedi bulunan turistin kalp krizinden öldüğü belirlendi
        Pamukkale'de cesedi bulunan turistin kalp krizinden öldüğü belirlendi
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı