Sakatlanan sporcuyu zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktöre beraat

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Gülbeyaz Seviş, savcının talebine rağmen kararın aksi yönde çıktığını, böyle bir kararı beklemediklerini belirterek, hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Mahkeme heyeti ise yüklenen suç açısından kast veya taksirlerinin bulunmadığına hükmederek sanıkların beraatine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemez" ölçüde yaralanmaya sebebiyet vermekle suçlanan sanıklara ikişer yıla kadar hapis ve para cezası verilmesini, meslekten men edilmelerini talep etti.

Judo antrenörü E.D. ve teknik direktör S.U. hakkında, Şubat 2020'de düzenlenen kamp sırasında sakatlığı bulunan sporcu Gülbeyaz Seviş'i zorla maça çıkararak taksirle yaralamaya neden oldukları suçlamasıyla açılan davada karar duruşması yapıldı.

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