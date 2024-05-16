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        Sakatlanan sporcuyu zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktöre beraat

        Denizli'de antrenmanda sakatlanan judo sporcusunu, zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktör hakkında beraat kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:23
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        Sakatlanan sporcuyu zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktöre beraat
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        Denizli'de antrenmanda sakatlanan judo sporcusunu, zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktör hakkında beraat kararı verildi.

        Judo antrenörü E.D. ve teknik direktör S.U. hakkında, Şubat 2020'de düzenlenen kamp sırasında sakatlığı bulunan sporcu Gülbeyaz Seviş'i zorla maça çıkararak taksirle yaralamaya neden oldukları suçlamasıyla açılan davada karar duruşması yapıldı.

        Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gülbeyaz Seviş ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemez" ölçüde yaralanmaya sebebiyet vermekle suçlanan sanıklara ikişer yıla kadar hapis ve para cezası verilmesini, meslekten men edilmelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti ise yüklenen suç açısından kast veya taksirlerinin bulunmadığına hükmederek sanıkların beraatine karar verdi.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Gülbeyaz Seviş, savcının talebine rağmen kararın aksi yönde çıktığını, böyle bir kararı beklemediklerini belirterek, hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, karara itiraz edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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