Denizli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zanlının evlerden toplam 9 bin 200 lira ile kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.

Kentte 5 ayrı evde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yürüten polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

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