Denizli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kentte 5 ayrı evde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yürüten polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Zanlının evlerden toplam 9 bin 200 lira ile kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.
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