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        Denizli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 08:56 Güncelleme: 19.05.2024 - 08:56
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        Denizli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kentte 5 ayrı evde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yürüten polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Zanlının evlerden toplam 9 bin 200 lira ile kurusıkı tabanca çaldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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