Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de pencereden düşmesi sonucu ölen çocuk toprağa verildi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de pencereden düşmesi sonucu ölen çocuk toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

        Umut Çelik'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Ailesi tarafından teslim alınan Çelik'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'ta dün, 14 katlı apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan Umut Çelik, pencereden zemine düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de 8'inci kattan düşen 4 yaşındaki Umut öldü
        Denizli'de 8'inci kattan düşen 4 yaşındaki Umut öldü
        Denizli'de pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Denizli'de pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Denizli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Denizli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası sona erdi
        Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası sona erdi
        Denizlispor'da mali tablo açıklandı
        Denizlispor'da mali tablo açıklandı