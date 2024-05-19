Denizli'de pencereden düşmesi sonucu ölen çocuk toprağa verildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.
Umut Çelik'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan Çelik'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'ta dün, 14 katlı apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan Umut Çelik, pencereden zemine düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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