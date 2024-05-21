Denizlili konfeksiyon firması, Paris Olimpiyat Oyunları için üretimi sürdürüyor

Denizli'de kadın istihdamıyla öne çıkan bir konfeksiyon firması, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın lisans hakkı çerçevesinde alınan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) partneri olan Trendyol'un organizasyonuyla olimpiyat koleksiyonunda yer alan bazı ürünler, Türkiye'de üretiliyor.

Geçmişte çeşitli uluslararası spor organizasyonları için lisanslı üretim yapan Deniz Tekstil, Paris Yaz Olimpiyatları koleksiyonunda yer alan tişört ve penye grubunda üretime başladı.

Toplam 4 bin çalışanı bulunan ve istihdamının yüzde 80'i kadınlardan oluşan firma, 26 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlar için bugüne kadar 35 bin parça üreterek dünya pazarına gönderdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı AA muhabirine, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını, olimpiyat heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Firmada üretilen tişört ve elbiseleri olimpiyat severlerin üzerinde görmenin kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Baltalı, şunları kaydetti:

"Bu ürünler, e-ticaret sitelerinde satışa çıktı. Artık hepimizin gözü 26 Temmuz'da olimpiyatlarda olacak. Olimpiyat Komitesi dünyada sınırlı sayıda üreticiye bu hakkı tanımakta. Biz de Türkiye'den bu kategoride bir imalatçı olduğumuz için tabii ki gurur duyuyoruz. Olimpiyat ürünlerinin firmamızda üretilmiş olması bizim için gurur kaynağı. Siparişi aldığımız günden bu yana çalışanlar olarak büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Umarım sektörümüze, ekonomimize katkıları güzel olur."