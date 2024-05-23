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        Denizli'de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:56
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        Denizli'de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'ndeki İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayır için dağıtılan tavuk pilav yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı şikayeti görüldü.

        Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan 24 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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