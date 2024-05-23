Denizli'de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.​​​​​​​

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'ndeki İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayır için dağıtılan tavuk pilav yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı şikayeti görüldü.

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