Çivril'de cenazede fenalaşan muhtar hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhtar Ömür Kahraman yaşamını yitirdi.
Denizli’nin Çivril ilçesinde bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhtar Ömür Kahraman yaşamını yitirdi.
Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman (42), mahallesinde vefat eden bir kişinin cenazesine katıldı. Kahraman, cenaze toprağa verildiği sırada fenalaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kahraman, hayatını kaybetti.
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