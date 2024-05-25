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        Çivril'de cenazede fenalaşan muhtar hayatını kaybetti

        Denizli'nin Çivril ilçesinde bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhtar Ömür Kahraman yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:58
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        Çivril'de cenazede fenalaşan muhtar hayatını kaybetti
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        Denizli’nin Çivril ilçesinde bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhtar Ömür Kahraman yaşamını yitirdi.

        Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman (42), mahallesinde vefat eden bir kişinin cenazesine katıldı. Kahraman, cenaze toprağa verildiği sırada fenalaştı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kahraman, hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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