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        Denizli'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:19
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        Denizli'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Mehmet Ercan'ın (25) kullandığı 27 AIP 206 plakalı kamyon, Gürpınar Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonun duvarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ercan'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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