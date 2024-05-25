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        Denizli'de düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

        Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:32
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        Denizli'de düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın öldü, eşi ağır yaralandı
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        Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

        Üç Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Yaşar Akdağlı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kadının cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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