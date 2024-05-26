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        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:42
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        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 20 AIR 209 plakalı motosiklet, Gerzele Caddesi'nde karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 20 ALE 881 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosikletin sürücüsü F.A. ile motosiklette bulunan Can Gözlükaya (21) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gözlükaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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