Denizli'de bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı saldırıyla ilgili oğul gözaltına alındı

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla oğulları gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması çalışmaları kapsamında çiftin oğulları H.A'nın (23) ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadelerde bulunan H.A. daha sonra saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Babası yardım istemiş

Zanlının ilk ifadesinde annesi ile babasının kendisini sürekli dövdüğünü, korkutmak amacıyla saklanıp arkalarından tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.