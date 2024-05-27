Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde konser

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Türkiye ile Hollanda'nın 100. yıl dostluk kutlamaları çerçevesinde Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Denizli Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen konser, Pamukkale Filarmoni Derneği'nin organizasyonuyla Pamukkale ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Konser öncesi konuşma yapan Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda ile Türkiye arasında çok güzel bir ilişki olduğunu, bu sene de iki ülke arasında 1924 yılında imzalanan dostluk anlaşmasını kutladıklarını söyledi.

Başkemancı Michael Waterman öncülüğünde, kemanda Niek Baar ve soprano Fenna Ograjensek solistliğinde ve Orhun Orhon'un şefliğinde gerçekleşen konserde, J.S Bach'ın Re Majör 3. Orkestra Süiti'nden Air, F. Schubert'in Liedleri, E.Elgar'ın Op. 20 mi minör Yaylı Çalgılar Serenadı, J.S Bach'ın BWV 1042 Keman Konçertosu, Anton Bruckner'in Locus Iste'si, M. Ravel'in M.76’sı seslendirildi.

Concertgebouw Orkestrası'nın Kraliçe Máxima'nın himayesi altında olduğunu belirten Wijnands, iki ülke arasında çok farklı bağların bulunduğunu, müziğin de bu bağlardan biri olduğunu aktardı.

Hiarapolis Antik Tiyatrosu'nda konuşma yapmanın kendisini etkilediğini dile getiren Wijnands, 100 yıllık dostluğu kutlamak için gelen ziyaretçilere de teşekkür etti.

Konseri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da çok sayıda müzikseverle dinledi.