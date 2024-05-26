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        Denizli'de oğlunun tüfekle öldürdüğü kadın toprağa verildi

        Denizli'nin Güney ilçesinde oğlu tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:14
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        Denizli'de oğlunun tüfekle öldürdüğü kadın toprağa verildi
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        Denizli'nin Güney ilçesinde oğlu tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Üç Eylül Mahallesi'nde oğlu H.A'nın (23) tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Cennet A'nın (55) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Çarşı Camisine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        Olayda ağır yaralanan eşi Yaşar A'nın (60) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar ve eşi Cennet A. tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan oğul H.A, saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmiş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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