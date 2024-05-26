Denizli'de oğlunun tüfekle öldürdüğü kadın toprağa verildi

Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar ve eşi Cennet A. tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

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