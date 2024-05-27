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        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:03
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        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Şükrü Esin'in kullandığı 48 D 6970 plakalı otomobil, Kelekçi Mahallesi'nde Selda Acar yönetimindeki 06 BEJ 06 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Şükrü Esin'in kullandığı araçtaki eşi Ayşe Esin (52) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Esin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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