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        Pamukkale'de turizmciler 3 milyon ziyaretçi hedefinin gece müzeciliğiyle aşılacağını düşünüyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de, turizmciler 3 milyon ziyaretçi hedefinin gece müzeciliğiyle aşılacağını düşünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:02
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        Pamukkale'de turizmciler 3 milyon ziyaretçi hedefinin gece müzeciliğiyle aşılacağını düşünüyor
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        SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de, turizmciler 3 milyon ziyaretçi hedefinin gece müzeciliğiyle aşılacağını düşünüyor.

        Beyaz travertenleri ve içindeki Hierapolis Antik Kenti ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunan Denizli'deki Pamukkale, gece müzeciliği ile gece de turistlerin uğrak noktası haline geldi.

        Travertenler bölgesi ve antik kent içindeki yürüyüş yolları, antik tiyatro ve Cehennem Kapısı yapılan ışıklandırma çalışmasıyla farkı bir görünüme sahip oldu.

        Bölgede gün batımını seyretme şansını bulanlar, ışıklandırılan ören yerinde her gün saat 00.00'a kadar gezme şansı yakalıyor. Pamukkale'yi gece müzeciliğinin başladığı 12 Nisan'dan bu yana yaklaşık 4 bin kişi gece gezdi.

        Geçen yıl 2 milyon 200 bin 500 kişinin görmeye geldiği ören yerini bu yıl 1 Ocak-27 Mayıs döneminde 633 bin 140 misafir ziyaret etti.

        Turizmciler, yıl başında belirlenen 3 milyon turist hedefinin gece müzeciliği uygulamasıyla geçilmesini bekliyor.

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, uzun yıllardır bekledikleri gece müzeciliği uygulamasının başlamasının bölgedeki turizmcileri oldukça heyecanlandırdığını söyledi.

        Şen, Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür turizmine verdiği önemle birlikte tarihi yerlerin daha çok ön plana çıktığını ifade ederek, "Biz haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında ayda yaklaşık 500 bin civarında ziyaretçi alıyoruz. Sıcak dönemlerde kültür turizmi için gelen misafirlerimizin yaş ortalaması genelde 60 yaşın üzerinde. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta Pamukkale'yi dolaşmakta ciddi anlamda zorluk çekiyorlardı. Gece müzeciliğinin başlamasıyla özellikle serin havada artık ziyaretçilerimiz daha keyifli bir şekilde Pamukkale'yi ziyaret edebilecek, keyfini çıkartabilecek." diye konuştu.

        - "İnşallah 3 milyonun üzerinde misafiri ağırlayarak sezonu kapatacağız"

        Gece ziyaretleriyle bölgedeki otellerde konaklama gün sayılarında artışın yaşanmaya başladığını dile getiren Şen, yabancı ve yerli turistlerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

        Şen, bu yıl için sene başında yaklaşık 3 milyon civarında yerli ve yabancı misafir hedefini koyduklarını hatırlatarak, "Ama gece müzeciliğinin katkısıyla bu rakamı kolaylıkla aşabileceğimizi, bunun da katbekat üstüne çıkabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırlayarak sezonu kapatacağız." dedi.

        Avrupa'da da aydınlatılmış yörelerin çok ilgi çektiğini belirten Şen, antik bölgelerin aydınlatılması ve gece müzeciliği sayesinde Pamukkale'ye daha fazla turistin geleceğini vurguladı.

        Gazi Murat Şen, "Gerek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının tanıtımları gerek acentelerin tanıtımlarıyla kültür turizminde ciddi bir patlama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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