Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Laodikya'da 21 yıllık kazılarda 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, geçen sene ilk kez yıllık 100 bin turist sayısının geçildiği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıl öncesine götüren buluntularıyla yerli ve yabancı turistlerin merakını uyandıran Laodikya Antik Kenti'ne, bu yıl da 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laodikya'da 21 yıllık kazılarda 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, geçen sene ilk kez yıllık 100 bin turist sayısının geçildiği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıl öncesine götüren buluntularıyla yerli ve yabancı turistlerin merakını uyandıran Laodikya Antik Kenti'ne, bu yıl da 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

        Avrupalı seyyahlarca 17. yüzyılda keşfedilen ve tarihi milattan önce 5 bin 500'lere dayanan antik kentte ilk bilimsel kazı 1961-1963'te yapıldı.

        Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2003 yılından bu yana yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 21 yıl geride kaldı.

        Geçen 21 yılda farklı dönemlere ait görkemli yapılar ile antik kentteki yaşamı, kültürü anlatan pek çok eser bulundu.

        Antik kentteki "Suriye" ve "Stadyum" caddeleri, 1750 yıllık freskli traverten bloklar, Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus'un 3 metre uzunluğunda 1906 yıllık heykeli, 2 bin yıllık Traian (Trajan) Çeşmesi ve 2 bin yıllık olduğu sanılan rahip başı heykeli, en fazla dikkat çeken tarihi eserler yer alıyor.

        Son olarak antik dönemde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'ya atfedilen heykele ait baş bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

        - FPV dron ile görüntülendi

        Misafirlerini adeta zaman yolculuğa çıkaran antik kent, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Lükste satış stresi yok"
        "Lükste satış stresi yok"
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Pamukkale'de turizmciler 3 milyon ziyaretçi hedefinin gece müzeciliğiyle aş...
        Pamukkale'de turizmciler 3 milyon ziyaretçi hedefinin gece müzeciliğiyle aş...
        Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Motosikletteki annesini öldüren şüpheli, ikinci fişek sıkışınca babasını öl...
        Motosikletteki annesini öldüren şüpheli, ikinci fişek sıkışınca babasını öl...
        Türkiye ile Hollanda'nın 100 yıllık dostluğu, antik tiyatroda konserle kutl...
        Türkiye ile Hollanda'nın 100 yıllık dostluğu, antik tiyatroda konserle kutl...
        Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Pamukkale'deki Hierapolis A...
        Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Pamukkale'deki Hierapolis A...