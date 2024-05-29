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        Denizli'de satırla saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin satırla saldırdığı 2 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:24
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        Denizli'de satırla saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin satırla saldırdığı 2 kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.P. (24), para istemek için dayısı C.K'nin evine gitti.

        Kapının açılmaması üzerine öfkelenen E.P, sokağa çıkarak elindeki satırla önce park halindeki bir araca zarar verdi, ardından sokakta yürüyen kadınlara saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının evden elinde satırla sokağa çıkması, park halindeki araca zarar vermesi ve ardından sokaktaki kadınlara saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, aynı evden çıkan bir kadının saldırgana engel olmaya çalışması, E.P'nin olaydan sonra koşarak uzaklaşması da bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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