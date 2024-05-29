Denizli'de satırla saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının evden elinde satırla sokağa çıkması, park halindeki araca zarar vermesi ve ardından sokaktaki kadınlara saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, aynı evden çıkan bir kadının saldırgana engel olmaya çalışması, E.P'nin olaydan sonra koşarak uzaklaşması da bulunuyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.P. (24), para istemek için dayısı C.K'nin evine gitti.

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