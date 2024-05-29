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        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

        Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:59
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        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

        Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından görülen dolu yağışı, ilçe merkezi, İmamlar, Belevi ve Yumrutaş mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ağaçlar ile tarım arazilerine zarar veren dolu nedeniyle bazı bölgelerde biriken dolu alanı beyaza bürüdü.

        Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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