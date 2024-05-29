Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.
Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından görülen dolu yağışı, ilçe merkezi, İmamlar, Belevi ve Yumrutaş mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağaçlar ile tarım arazilerine zarar veren dolu nedeniyle bazı bölgelerde biriken dolu alanı beyaza bürüdü.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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